Coronavirus : Si nous ne prenions pas conscience du danger, la situation pourrait empirer !

Avec l’augmentation des cas avérés de coronavirus dans plusieurs régions de la République, les autorités tunisiennes (la santé, la sécurité, les ministères, les municipalités…) renforcent d’un jour à l’autre le dispositif de lutte contre le coronavirus dont l’objectif escompté est de maîtriser la situation sanitaire.

D’ailleurs, l’impact de la propagation du virus, selon plusieurs experts tunisiens, se fera sentir par de multiples canaux. D’abord, les fermetures imposées pour contenir la propagation du virus, ont fortement touché de nombreux secteurs, parmi lesquels le commerce de détail, les loisirs, le tourisme…

A cela s’ajoute, indépendamment du secteur, la fermeture des entreprises ne pouvant pas proposer de télétravail ni respecter les mesures de distanciation sociale requise.

A cet effet, un plan de prévention rigoureux a été lancé car la Tunisie est entrée dans une phase développée de sa guerre contre la pandémie du coronavirus, ce qui exige un partage des responsabilités de toutes les parties.

Le ministère de la santé : Nous serons en danger au cas où le confinement ne serait pas respecté

C’est dans ce contexte que la directrice de l’Observatoire national des maladies nouvelles et émergentes, Nissaf Ben Alaya, a annoncé lors d’une conférence de presse tenue ce lundi 23 mars 2020, que le nombre de cas confirmés a atteint les 89, dont 60 importés, avec l’enregistrement de 14 nouveaux cas, à la suite de 126 analyses.

Sur un autre volet, elle a appelé les citoyens à se conformer aux consignes de confinement sanitaire général car le virus risque de se propager en cas de non-respect des mesures de prévention.

« La situation risque de devenir catastrophique. Sans oublier que les cas recensés dans certaines régions sont dus à une contamination horizontale. Nous subirons des pertes humaines, parmi nos proches et nos amis, nous serons tous en danger au cas où le confinement sanitaire général n’est pas pleinement respecté », a-t-elle affirmé.

On rappelle que la présidence du gouvernement a annoncé que le chef de L’État, Kais Saïed a émis un décret limitant la circulation et les rassemblements, en dehors des horaires du couvre-feu et ce, de 18h00 à 6h00.

Tous les déplacements de tous les véhicules sont interdits sur tout le territoire national en dehors des horaires du couvre-feu. Le décret interdit, également, tout rassemblement de plus de trois personnes dans l’espace public, précise la même source.





Les contaminations se multiplient chaque jour !

Chokri Hammouda, directeur général de la santé de base au ministère de la Santé Publique a assuré dans la journée du dimanche 22 mars 2020 que trois foyers de contamination ont été découverts sur le Grand Tunis, les Berges du Lac, la Marsa et la Soukra.

Il a précisé que les cas recensés sont dus à une contamination horizontale, sans pouvoir détecter la source de cette contamination. Le ministère de la Santé avait annoncé le passage au stade 3 de la pandémie du coronavirus, a-t-il dit.Une augmentation du nombre des personnes contaminées est prévisible dans les prochains jours, selon ce responsable, qui estime que l’arrivée de rapatriés pourra encore accentuer la propagation du virus auprès des citoyens et même au sein des structures sanitaires.

Hammouda a évoqué les mesures préventives du Covid-19 prises par le ministère de la Santé dans les hôpitaux et la société en général.Il a évoqué à cet effet un plan de prévention réalisé en coordination avec le secteur public. Selon le responsable, de larges prérogatives seront données aux directeurs régionaux afin de prévenir la propagation du virus à une large échelle, a-t-il dit.