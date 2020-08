Coronavirus-Tourisme: Eclairage du ministère du Tourisme concernant les nouvelles mesures de prévention contre le Covid-19

Les nouvelles mesures, décidées, mardi, 11 août 2020, par le gouvernement, face aux dernières évolutions de la situation sanitaire et épidémiologique, au niveau national, régional et mondial, ne concernent pas les vols touristiques charter provenant des pays classés en zone orange, étant donné que ceux-ci obéissent au protocole sanitaire annoncé précédemment, a précisé, mercredi, le ministère du Tourisme.

Ces mesures ne concernent pas également les voyageurs à bord de vols réguliers de provenance des pays classés en zone orange, organisés dans le cadre des voyages à forfait et des » Inclusibe Tour « .

Car, ceux-ci obéissent obligatoirement au protocole sanitaire spécifique au secteur du tourisme au sein des établissements hôteliers, adopté par le ministère de la Santé Publique et aussi par la médecine du travail relevant du ministère des Affaires sociales.

Pour rappel, un conseil ministériel, tenu mardi, 11 aout 2020, sous la présidence du chef du gouvernement de gestion des affaires courantes, Elyes Fakhfakh, a annoncé de nouvelles mesures de protection contre une deuxième vague de coronavirus en Tunisie.

Ces mesures portent, entre autres, sur le changement du classement de la France, la Belgique et l’Islande de la zone verte, à la zone orange, ce qui fait que les revenants de ces pays soient soumis à l’entrée de la Tunisie à un test PCR effectué 72 heures de la date du voyage, à condition qu’il ne dépasse pas les 120 heures à l’arrivée de la Tunisie, tout en s’en tenant à l’auto-isolement.

Il s’agit aussi de l’obligation du port du masque dans les aéroports, la gare de Tunis, le port de la Goulette, les hôpitaux et les cliniques privées, ainsi que dans les grandes surfaces.

Une interdiction de la Chicha (Narguilé) dans les espaces fermés a été également décidée en plus de l’intensification des campagnes de contrôle dans les espaces de loisirs fermés.