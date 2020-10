Coronavirus- Transport : Changement de la programmation des dessertes des trains sur la ligne de la Banlieue-Sud de Tunis

La programmation des horaires des trains desservant la Banlieue Sud de Tunis, sera changée en fonction des récentes décisions prises par le chef du Gouvernement pour enrayer la propagation du Covid-19, a annoncé la SNCFT.

Les nouveaux horaires des trains, qui prendront en considération le couvre-feu, decreté, depuis le 1er octobre 2020 et prolongé en Tunisie, (de 20h jusqu’à 5h du matin), seront prévus, ainsi:

De Lundi à vendredi: Le premier train part de la Gare de Tunis en direction de la Gare d’Erriyadh à 5h30. Le dernier voyage (Tunis- Erriyadh) sera effectué à 18h20.

Pour les voyages dans le sens inverse Erriyadh-Tunis, la première desserte sera effectuée à 5h20 et la dernière à 18h20.

Pour le week-end (samedi et dimanche), les deux premières dessertes Tunis- Erriyadh et Erriyadh-Tunis seront effectuées à 5h30. De même, les deux dernières dessertes (Tunis- Erriyadh et Erriyadh-Tunis) se feront aussi, à la même heure, à 17h30.

En ce qui concerne les trains desservant les lignes lointaines et celles des Banlieues du Sahel, aucun changement de programmation n’a été prévu, indique la SNCFT.