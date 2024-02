Côte d’Ivoire: Accord avec le FMI sur un prêt de 1,3 milliard

Le Fonds monétaire international (FMI) a annoncé être parvenu à un accord avec le gouvernement ivoirien en vue d’un prêt de 1,3 milliard de dollars. Cela pour aider le pays à préparer sa transition énergétique et à lutter contre les effets du changement climatique. Cet accord doit encore être approuvé par le conseil d’administration du FMI, qui doit se réunir dans les « prochaines semaines ».

Une fois confirmé, ce prêt sera réalisé dans le cadre de la Facilité pour la résilience et la durabilité, un dispositif qui permet au FMI de réaliser des prêts de longue durée et de proposer un remboursement différé. Cela pour que les pays bénéficiaires puissent financer les investissements nécessaires à l’adaptation au changement climatique et à la transition énergétique.

En Côte d’Ivoire, le programme doit en particulier soutenir les actions dans les domaines du transport, des infrastructures, de la gestion des finances publiques et de l’agriculture. Celle-ci fait partie des secteurs particulièrement vulnérables au changement climatique dans le pays.

- Publicité-