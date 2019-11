Côte d’Ivoire : Cargill injecte 7,7 M$ dans ses programmes de production du cacao

Le négociant agricole américain Cargill a annoncé hier son intention d’injecter sur les trois prochaines années, 7,7 millions $ dans l’extension de ses initiatives de production durable dans l’industrie du cacao ou dans le lancement de nouveaux programmes du genre en Côte d’Ivoire, indique l’agence Ecofin.

« L’objectif principal est de créer des communautés productrices de cacao plus fortes et plus résilientes. Ces projets font partie de la Cargill Cocoa Promise: l’engagement de la société à améliorer la vie des producteurs de cacao et de leurs communautés », souligne la société dans un communiqué.

Concrètement, Cargill devrait poursuivre sa collaboration avec les organisations comme CARE et Save the Children notamment sur le plan de l’inclusion financière des femmes dans les ménages producteurs de cacao et de la réduction des risques du travail infantile dans le secteur.

Elle envisage aussi de travailler de concert avec Empow’Her, une organisation active dans l’autonomisation des femmes pour renforcer l’appui des coopératives aux femmes notamment dans la professionnalisation et le développement de leurs activités

Pour rappel, Cargill investit actuellement 100 millions $ dans l’extension de son site de transformation de cacao à Yopougon, une opération qui devrait lui permettre d’augmenter ses capacités de 50 %.

Ayant démarré ses activités dans le sourcing en Côte d’Ivoire dès 1998, Cargill emploie environ 500 personnes à Daloa, Gagnoa, Abidjan et San Pedro.