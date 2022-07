Côte d’Ivoire : chute du taux de réussite au BEPC

Le score de cette année est le plus bas depuis 2012, après la crise postélectorale de 2010-2011.



Les résultats de la session 2022 de l’examen du Brevet d’études du premier cycle (BEPC) en Côte d’Ivoire montrent un taux de réussite de 28,89% contre 41,27% en 2021, soit 150.081 admis sur les 519.449 candidats ayant composé.



L’annonce a été faite à la presse, ce mardi 5 juillet à Abidjan, par la directrice des examens et concours (DECO), Mme Mariam Nimaga Dosso, selon Apanews.



Les statistiques désagrégées en genre, montrent que sur 252.194 filles présentes, 70.413 ont été déclarées admises, soit un taux relatif de 27,92 %. Sur 267.305 garçons présents dans les salles de composition, 79.668 sont admis faisant un taux de réussite de 29,80%.



Pour cette session, les garçons connaissent un meilleur taux de réussite que les filles. Selon la directrice des examens et concours, cette année l’examen du BEPC organisé parallèlement au test d’orientation en classe de seconde, a connu un « déroulement normal ».



« La pandémie de la Covid-19 sévissant toujours, il n’y aura pas de proclamation publique » des résultats, mais ils seront mis en ligne sur le site Internet de la DECO (www.men-deco.org), a précisé Mme Mariam Nimaga Dosso.



Les résultats des jurys spéciaux de réclamation seront publiés le lundi 11 juillet 2022 à 14 heures.

