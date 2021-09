Côte d’Ivoire : Découverte « majeure » de pétrole et de gaz naturel

A l’échelle africaine, la Côte d’Ivoire est un petit pays producteur de pétrole. Mais le pays pourrait prendre un nouvel envol et concrétiser toutes ses ambitions au regard de cette information relayée par le ministre ivoirien des Mines et du Pétrole, Thomas Camara. « Une découverte majeure de pétrole dans le bassin sédimentaire de la Côte d’Ivoire vient d’être faite par la société italienne Eni dans le bloc CI-101, en eaux profondes, opéré en consortium avec la société nationale Petroci Holding », indique-t-il dans un communiqué. « Les réserves découvertes concernent du pétrole brut et du gaz naturel associé. »

« Le potentiel peut être estimé de manière préliminaire à environ 1,5 à 2 milliards de barils de pétrole brut d’une part, et d’autre part à environ 1 800 à 2 400 milliards de pieds cubes de gaz associé », a précisé . Camara, faisant état « d’une découverte importante qui viendrait ainsi fortement accroître les réserves prouvées de la Côte d’Ivoire, ainsi que sa production pétrolière et gazière dans les années à venir ».

En 2014 déjà, le groupe français Total avait évoqué un « résultat très prometteur » à propos de ses recherches en eaux très profondes au large de la Côte d’Ivoire. Outre Total et ENI, plusieurs sociétés internationales, notamment la britannique Tullow Oil, ont également annoncé ces dernières années des découvertes importantes.