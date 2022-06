Côte d’Ivoire: des enseignants initiés à l’agro-industrie

La formation vise à terme à l’employabilité des jeunes ivoiriens avec qui les compétences acquises seront partagées.

Une convention a été signée, le 31 mai dernier à Abidjan, entre Nestlé Côte d’Ivoire, filiale du géant agroalimentaire suisse, et le Centre ivoirien pour le développement de la formation professionnelle (CIDFOR) pour former les enseignants sur les technologies agroalimentaires, selon Apanews.

Pour le directeur général de Nestlé Côte d’Ivoire, Thomas Caso, il s’agit d’un partenariat qui ‘’existe depuis 2014″, mais qui se « concrétise aujourd’hui avec le CIDFOR pour aider les jeunes à avoir accès à une bonne formation professionnelle ».

En nouant un partenariat avec le CIDFOR, le groupe agroalimentaire veut « aider » des formateurs locaux issus d’établissements de formation professionnelle via « des immersions au sein de notre entreprise » au profit des jeunes apprenants, a-t-il ajouté.

« C’est un partenariat gagnant-gagnant », a-t-il lancé, se disant « ravi de pouvoir partager et formaliser aujourd’hui » cette convention qui ouvre les portes de Nestlé pour partager ses technologies et ses compétences avec les formateurs.

Le groupe agroalimentaire, depuis 2013, s’est engagé à travers le monde et en Côte d’Ivoire « pour que nous aidons 10 millions de jeunes, dans toutes les questions liées à l’emploi, à l’employabilité et à l’entreprenariat », a poursuivi Thomas Caso.

Mme Brigitte Agnissan Yoman, la directrice du CIDFOR, structure sous tutelle du ministère de l’Enseignement technique, de la Formation professionnelle et de l’Apprentissage, s’est réjouie de la signature de ce partenariat.

« Nous sommes très heureux parce que nous venons de signer une convention de partenariat avec Nestlé et nous avons commencé depuis 2014 » en envoyant en formation des enseignants pour renforcer leurs capacités, a-t-elle déclaré, ajoutant : « Cette entreprise reçoit également nos apprenants ».