Côte d’Ivoire : des kits scolaires pour la communauté éducative

Le lancement officiel de cette opération s’est déroulé lundi à Attécoubé, une commune dans l’Ouest d’Abidjan.

Cet appui est apporté par le groupe agro-alimentaire Carré d’Or, qui chaque année est présent aux côtés du gouvernement dans le cadre de la distribution des kits scolaires. Pour cette année académique 2022-2023, ce sont un peu plus de 160.000 kits scolaires offerts à la communauté éducative, selon Apanews.

Le Groupe scolaire de Locodjro Santai a abrité l’évènement en présence de la ministre de l’Education nationale et de l’alphabétisation, Mariatou Koné ainsi que son collègue des Sports et du développement de l’économie sportive, Danho Paulin Claude, par ailleurs maire d’Attécoubé.

La ministre de l’Education nationale, en recevant ces dons, a marqué son satisfecit face à cette action citoyenne de l’entreprise, traduisant la « reconnaissance du gouvernement et de toute la communauté éducative pour cette action de bienfaisance ».

A travers cette distribution de kits scolaires, l’entreprise prolonge l’action de l’Etat et s’inscrit dans la politique et la dynamique du gouvernement pour une école de qualité, a déclaré le professeur Mariatou Koné.

Ces dons, ajoutera-t-elle, viennent renforcer ceux déjà entrepris par l’Etat de Côte d’Ivoire à travers la distribution de plusieurs kits scolaires estimés 5.319.679 pour un montant de plus de 10 milliards de F Cfa.

Elle n’a pas manqué d’exhorter les parents et les encadreurs à aider les enfants dans l’entretien de ces matériels à eux offerts. Elle a appelé la communauté éducative et tous les partenaires directs et indirects de l’école ivoirienne à une implication active en vue de l’amélioration du système éducatif ivoirien.

Le maire de la commune, M. Paulin Danho, s’est dit honoré de ce geste porté à l’endroit de sa commune. Il a salué « cette attention particulière » accordée à la petite enfance, aux familles d’Attécoubé et l’engagement à construire une école de qualité sur l’ensemble du territoire national.

« Vous êtes une entreprise citoyenne parce que vous avez compris que le citoyen se construit dès l’enfance, dès l’école pour qu’il ait des valeurs nécessaires pour l’avenir », a dit M. Paulin Danho. La cité d’Attécoubé disposera de 33.000 kits sur l’ensemble total des effets scolaires à distribuer.