Côte d’Ivoire: Inauguration du plus grand parc d’expositions d’Afrique de l’Ouest

Nouvelle œuvre de l’architecte ivoiro-libanais Pierre Fakhoury, le parc des expositions d’Abidjan a été inaugurée lundi 17 juillet par le vice-président ivoirien, Tiémoko Meyliet Koné. Avec son bâtiment principal aux airs futuristes en forme de soucoupe volante et son hall d’exposition, il devient le plus grand parc d’expositions d’Afrique de l’Ouest.

Situé à deux pas de l’aéroport d’Abidjan-Félix Houphouët Boigny, le Convention Center est immanquable. Sa robe bleue, composé de 15 000 panneaux de différentes tailles, ressemble à un drap qu’on agite. Il comprend une salle modulable de 10 000 places debout et 5 000 assises. L’administrateur général adjoint de l’entreprise PFO, Clyde Fakhoury, en fait la présentation :

« À 37 mètres au-dessus de nous, la voûte a été conçue pour assurer une isolation maximale et permet un spectacle de sons et lumières unique. La scène est totalement équipée, avec devant un écran géant de 30 mètres de large, un des plus grands au monde. »

Le premier grand événement est prévu pour le mois de septembre. Il s’agit du salon de l’agriculture SARA. Pour le ministre du Commerce, Souleymane Diarrassouba, ce projet d’un coût de 1,5 milliard d’euros, doit avant tout servir à promouvoir les entreprises ivoiriennes :

« L’objectif visé par la construction de cette imposante infrastructure est d’impacter la compétitivité de nos entreprises, d’impacter les échanges commerciaux, de valoriser nos produits artisanaux et d’offrir une place de choix à nos artisans, à nos PME, à nos start-up, à nos grandes entreprises et à l’industrie culturelle et créative. »