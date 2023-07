Côte d’Ivoire: Inauguration d’une des plus grandes usines de transformation de cacao du pays

Le vice-président ivoirien Tiémoko Meyliet Koné a inauguré l’une des plus grandes usines de transformation de cacao du pays. Elle a été construite par le groupe malaisien GCB Cocoa. Depuis trois ans, la Côte d’Ivoire multiplie les incitations fiscales et douanières pour attirer les investisseurs et accroitre la transformation locale des produits agricoles.

À terme, la nouvelle usine GCB Cocoa transformera 240 000 tonnes de fèves de cacao par an, en produits semi-finis et en ingrédients de chocolats, soit un investissement de 70 millions d’euros. La première phase achevée permet à ce stade le traitement de 60 000 tonnes par an.

314 employés travailleront dans cette usine qui se situe proche du port de San Pedro, le plus important port du monde pour le commerce de cacao. « Cette magnifique unité industrielle s’inscrit dans la vision d’accélérer la politique d’industrialisation de notre pays en vue de générer des emplois massifs et stable pour notre jeunesse », a déclaré le vice-président Tiémoko Meyliet Koné lors de son inauguration.

La Côte d’Ivoire s’est donné pour objectif de transformer 100% de sa production d’ici à 2030. À ce jour, les 14 usines de broyage du pays traitent environ 800 000 de tonnes de cacao soit environ un tiers de la production.

La Côte d’Ivoire est le premier pays producteur de cacao au monde, mais la culture et l’exportation de fèves de cacao sont des activités à faible marge et volatiles. Le gouvernement a lancé une vaste politique visant à remonter la chaine de valeur et développer massivement le secteur de la transformation. Il investit dans de nouvelles usines de production ou accorde des facilités fiscales aux entreprises étrangères, comme un impôt de 0% pendant les cinq premières années, suivi d’une réduction de 50% du taux normal les cinq années suivantes.