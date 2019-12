Côte d’Ivoire : La France débloque 48M€ pour la construction du métro d’Abidjan

La France et la Côte d’Ivoire ont procédé, samedi 21 décembre 2019, à Abidjan, à la signature d’un accord de prêt d’une valeur de 31,4 milliards FCFA (environ 48 millions €) pour assurer les dépenses de construction du métro d’Abidjan, prévu pour débuter en 2020, indique Ecofin.

L’accord de prêt a été signé par les ministres français et ivoirien de l’Economie et des Finances, Bruno Le Maire et Adama Coulibaly. La réalisation de ce projet a pour objectifs d’améliorer le transport et de faciliter les activités économiques.

Intervenant à cette occasion, Bruno Lemaire a indiqué que s’il y a un projet aussi important qui peut voir le jour, c’est qu’il y a en Côte d’Ivoire entre 6 et 7% de taux de croissance depuis plusieurs années.

Pour un coût total de 1,36 milliard d’euros, la ligne 1 du métro nécessitera la construction de 24 ponts, 1 viaduc sur la lagune, 34 passerelles piétonnes et 8 passages souterrains. L’infrastructure aura une capacité d’accueil de 530 000 passagers/jour sur un linéaire de 37 km.

Les travaux devraient s’achever en 2025 au plus tard, selon les prévisions révélées par l’autorité française.