Côte d’Ivoire: l’agriculture au centre de la 2ème édition du marché de l’innovation et de la recherche

La deuxième édition du Marché de l’Innovation et de la Recherche (MIR) tenue les 2 et 3 mars 2023 au Palais de la Culture d’Abidjan-Treichville, tend à valoriser les résultats des chercheurs, des innovateurs et des inventeurs dans le domaine agricole. Elle porte sur le thème « L’innovation, un rempart essentiel face à la cherté de la vie et aux enjeux socioéconomiques nationaux et internationaux : cas de l’agriculture ».



La cheffe de Cabinet du ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique (MESRS) en Côte d’Ivoire, Mme Goïta Insiata Ouattara, a présidé la cérémonie d’ouverture de cette manifestation co-organisée par la Confédération générale des Entreprises de Côte d’Ivoire (CGECI) et le MESRS.

« Cette deuxième édition qui vise à valoriser les innovations agricoles et à susciter des axes de développement et de progrès est une occasion de proposer et de prospecter des solutions potentielles parmi les nombreux acquis de la recherche et de l’innovation jusqu’ici sous-estimés », a indiqué la cheffe de Cabinet.

Le conseiller spécial du président de la CGECI, Aboubacar Ouattara, a, quant à lui, relevé que l’instauration du Marché de l’Innovation et de la Recherche revêt une importance capitale.

Selon la directrice de la Valorisation et de l’Innovation, Ouattara Soro Fatou, l’objectif de cette deuxième édition du MIR est d’amener les chercheurs à trouver des entreprises pour financer la recherche, afin qu’elle puisse servir toute la communauté ivoirienne et participer au développement socioéconomique de la Côte d’Ivoire.

