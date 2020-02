Côte d’Ivoire : Plus de 96,8% des ressources de 2019 ont été mobilisées

Plus de 96,8% des ressources attendues par l’Etat ivoirien dans le cadre de son budget 2019 ont été mobilisées, rapporte l’agence Ecofin.

A fin décembre 2019, 6304,4 milliards de francs CFA (10,5 milliards $) de ressources ont été mobilisés contre 6511,6 milliards FCFA (10,8 milliards $) prévus. « Ces réalisations comprennent 6171,3 milliards de francs CFA de ressources budgétaires et 133,1 milliards de francs CFA de ressources de trésorerie », indique également le communiqué du Conseil des ministres publié mercredi et rapporté par Ecofin.

Ces ressources s’inscrivent dans le cadre d’un budget de 7334,3 milliards FCFA adopté en 2019, en hausse de 8,6% par rapport à l’année précédente. Ce plan de dépenses mettait un accent particulier sur le secteur social, notamment l’accroissement de l’offre d’infrastructures socio-économiques et de services de base de qualité, ainsi que l’amélioration continue des systèmes éducatifs et de santé plus équitables et accessibles.

Avec un déficit budgétaire estimé à 3% (en baisse par rapport aux 4% de 2018), l’Etat a enregistré de bonnes performances dans la maîtrise de ses dépenses en 2019. D’après les autorités, les dépenses exécutées à fin décembre 2019 « se sont globalement chiffrées à 6286,5 milliards de francs CFA pour une prévision de 6410,7 milliards de francs CFA, soit un taux d’exécution de 98,1% ».