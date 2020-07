Coup d’envoi de la 2e édition du programme de coopération cinématographique Sud-Sud « Sentoo »

Le coup d’envoi de la deuxième édition du programme de coopération cinématographique Sud-Sud « SENTOO » a été lancé pour l’année 2020-2021. L’appel à projets de la deuxième édition de SENTOO, a été lancé le 25 Juin 2020 lors de la conférence en ligne organisée par le Pavillon des Cinémas d’Afrique (ACA) dans le cadre de l’édition virtuelle du Festival de Cannes 2020. Cet appel sera clos le 25 Août 2020.

SENTOO est un programme de soutien au développement de projets de films longs-métrages fiction ou documentaire, visant à offrir un accompagnement artistique à des cinéastes africains porteurs d’un projet à fort potentiel, à l’étape de l’écriture, de l’idée au premier traitement ; poursuivre l’accompagnement des auteurs et des producteurs sélectionnés aux phases suivantes de développement et aussi, à favoriser les coopérations sud-sud, en particulier les coproductions entre pays d’Afrique Subsaharienne et du Maghreb.

Ce programme de coopération Sud-Sud structurant et fédérateur a été initié par le Centre national du cinéma et de l’image (CNCI) de Tunisie en partenariat avec ses homologues (Centres du cinéma et institutions équivalentes en matière de compétences et de missions) de cinq autres pays du Maghreb, d’Afrique centrale et de l’ouest : le Maroc, le Sénégal, le Burkina Faso, le Mali et le Niger.

Pour cette deuxième édition de SENTOO, deux nouveaux pays ont rejoint le programme : la Côte d’Ivoire et le Togo. Ainsi, ils deviennent 7 Centres et Direction du Cinéma associés au programme SENTOO_2 – le Centre National du Cinéma et de l’Image de Tunisie (CNCI), le Centre Cinématographique Marocain (CCM), la Direction de la Cinématographie du Sénégal (FOPICA), la Direction Générale du Cinéma et de l’Audiovisuel du Burkina-Faso (DGCA), le Centre National de la Cinématographie du Mali (CNCM), la Direction du Cinéma de la Côte d’Ivoire (FONSIC) et la Direction Nationale de la Cinématographie du Togo (DNC).

Les bénéficiaires de cette seconde édition seront 7 auteurs africains, originaires des pays partenaires de l’édition 2 , porteurs d’un projet de long-métrage fiction ou documentaire, en phase d’écriture. Le programme SENTOO comprend trois résidences artistiques (deux résidences d’écriture, un atelier de production et de coproduction) organisées en faveur des 7 projets sélectionnés (1 par pays membre du programme) ; couplé à l’attribution d’une bourse d’une valeur de cinq-mille euros.