Le ministre de l’Education, Fathi Sellaouati, a donné le coup d’envoi des épreuves pratiques du baccalauréat, ce jeudi 3 juin 2021. Il a, dans ce contexte, estimé que cette année est exceptionnelle vu la situation sanitaire. Sellaouati a, par ailleurs, fait savoir que les champs des examens seront réduits, en raison des contraintes liées à la Covid-19, rapporte Mosaique fm.

A noter que les épreuves écrites de la session principale du baccalauréat auront lieu les 16, 17, 18, 21, 22 et 23 juin. Les résultats seront annoncés le 04 juillet.

Les candidats ajournés passeront leurs épreuves les 06, 07, 08 et 09 juillet 2021 et les résultats définitifs seront annoncés le 17 juillet 2021.