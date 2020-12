Coup d’envoi des travaux de rénovation du stade d’El Menzah

Les travaux de réaménagement et mise niveau du stade Olympique d’El Menzah débuteront au cour de la deuxième moitié de l’année 2021, annonce le ministère de la jeunesse, des sports et de l’intégration professionnelle,

Lors d’une réunion tenue lundi au siège du département en présence de la Secrétaire d’Etat Sihem Ayadi, il a été décidé de lancer l’appel d’offre du projet en mars 2021 et de démarrer les travaux au cours de la deuxième moitié de l’année.

Il a été également convenu que l commission technique chargée des travaux se réunira la semaine prochaine avec toutes les parties concernées..Les ingénieurs et techniciens en charge du projet ont cont présenté à cette occasion, la première étape des travaux et ses principales composantes techniques et architecturales. Ayadi a appelé à ce propos, à ce que toutes les parties gouvernementales concernées, conjuguent les efforts afin que le stade ouvre ses sortes, doté de toutes les spécificités requises et réponde aux exigences pour abriter des manifestations sportives internationales.

