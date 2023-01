Gabès : Un taux d’avancement de 90% des travaux d’aménagement de la nouvelle route périphérique

La réalisation du projet de la route périphérique de Gabès a atteint un taux d’avancement de 90%.

Selon Jamel Ben Brahim, directeur régional de l’équipement, les travaux devraient être achevés début mars 2023.

Le coût des travaux d’aménagement de la route périphérique de Gabès, composée de deux voies et s’étendant chacune sur 9 km, est estimée à 30 millions de dinars.

Les travaux portent notamment sur le revêtement et l’asphaltage de la route, l’aménagement de carrefours, la réhabilitation de chaussées sur une distance de 18 km et l’installation d’un réseau d’éclairage public, a précisé la même source dans une déclaration à l’Agence TAP.