Coup d’envoi d’exploitation de la deuxième tranche de Zarzis Smart Center

La ministre de l’Industrie, des Mines et de l’Énergie, Fatma Thabet Chiboub a donné, mercredi, le coup d’envoi de l’exploitation de la deuxième tranche de Zarzis Smart Center pour atteindre un taux de plus de 85 % de la capacité totale du projet. Erigée sur une superficie de 4500 mètres carrés, cette deuxième partie est composée de divers espaces dont des bureaux mis à la disposition des grandes entreprises opérant dans le domaine de l’informatique et des nouveaux microprojets afin de leur aider à se développer, a fait savoir le directeur de la Société de Développement et d’Exploitation du Parc d’Activités Economiques, Chawki Frïaa. Et d’ajouter que le centre comprend également une salle réservée à la réalité virtuelle, première du genre en Tunisie et deuxième en Afrique. En effet, cette salle comporte des techniques sophistiquées qui peuvent être utilisées dans plusieurs domaines tels que l’industrie, la médecine, la formation, l’ingénierie, l’éducation, la culture, le cinéma et d’autres domaines afin de développer les compétences tunisiennes et le produit tunisien et le rendre plus compétitif. Au démarrage, Zarzis Smart Center a hébergé 11 entreprises (112 emplois), tandis que la deuxième tranche cible 36 entreprises (550 ingénieurs et techniciens supérieurs) sur trois ans. La troisième tranche de Zarzis Smart Center devrait être installée sur une superficie de 5000 mètres carrés portant ainsi la superficie totale du centre à 12000 mètres carrés et les postes d’emplois créés à 1300 ingénieurs et techniciens.

