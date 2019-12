Coupe arabe des clubs: calendrier des quarts de finale

L’Union arabe de football (UAFA) a dévoilé mardi le calendrier des quarts des quarts de finale de la Coupe arabe des clubs de football, qui débuteront le 23 décembre avec le match aller entre Al-Shabab saoudien et Police Club irakien.

Pour ces matches, l’UAFA a décidé de délocaliser hors pays les matchs des deux clubs irakiens engagés jusque-là dans cette épreuve à cause du mouvement de contestation anti-gouvernemental déclenché début octobre à Baghdad et dans plusieurs régions du pays.

En cas de qualification, Al-Quwa Al-Jawiya recevra donc le Raja à la Mecque (Arabie saoudite), alors que Police Club accueillera les Saoudiens d’Al-Shabab à

Manama (Bahreïn).

Le vainqueur final de la Coupe arabe des clubs empochera 6 millions de dollars et succédera à l’Etoile du Sahel, éliminée en 1/16 de finale par le club jordanien d’Al-Chabab.

Calendrier des quarts de finale (en heures tunisiennes) :

ALLER :

Lundi 23 décembre :

Al-Shabab (Arabie Saoudite) – Police Club (Irak) 17h00

Samedi 28 décembre :

Ittihad Alexandrie (Egypte) – Al-Ismaïly (Egypte) 17h00

Samedi 4 janvier :

MC Alger (Algérie) ou Al-Quwa Al-Jawiya (Irak) – Raja Casablanca (Maroc) (20h00 ou 16h30)

Mercredi 15 janvier :

Al-Ittihad (Arabie saoudite) – OC Safi (Maroc) 18h15

RETOUR :

Lundi 20 janvier :

Police Club – Al-Shabab (horaire à arrêter)

Vendredi 24 janvier :

Al-Ismaïly – Ittihad Alexandrie (16h00)

Dimanche 9 février :

Raja Casablanca – MC Alger ou Al-Quwa Al-Jawiya (20h00)

Samedi 15 février :

OC Safi – Al-Ittihad (19h00).