Coupe arabe des nations Fifa-2021: La Tunisie pour un deuxième sacre arabe

La sélection tunisienne de football participera à la 10ème édition de la Coupe arabe des nations (Qatar 2021), prévue du 30 novembre au 18 décembre à Doha, avec l’espoir de soulever pour la deuxième fois de son histoire le sacre arabe qu’elle avait déjà remporté lors de la première édition en 1963.

Les Aigles de Carthage défendront leurs chances en présence de 15 autres équipes en lice pour le titre de la coupe arabe des nations 2021, une édition exceptionnelle qui se jouera cette année pour la première fois sous l’égide de la Fédération internationale de la Football (Fifa) et qui sera une bonne répétition pour la coupe du monde 2022.

La sélection tunisienne retrouve ainsi la compétition arabe qu’elle avait disputée à deux reprises seulement. Elle fut sacrée lors de la première édition organisée au Liban en 1963 (4 victoires), et éliminée au premier tour de la deuxième édition qui s’est déroulée en 1988 en Jordanie ((3 nuls et 1 défaite).

Trente-trois ans après sa dernière participation, la Tunisie renoue avec le tournoi qui réunira cette fois les plus prestigieuses sélections arabes la plupart des équipes engagées dans les qualifications pour la coupe du monde 2022, et qui partent favorites pour le sacre final.

La Tunisie tentera à cette occasion d’aller le plus loin possible dans cette compétition pour confirmer son statut parmi les meilleurs au niveau arabe et continental (3e africaine et 2e arabe) d’autant que le tournoi sera une bonne occasion pour préparer la coupe d’Afrique des Nations (CAN-2022) prévue du 9 janvier au 6 février prochain au Cameroun.

Malgré des absences de taille, comme Wahbi Khazri, Elyès Sekhiri, Aissa Idouni, le sélectionneur national Mondher Kebaier a fait appel à ses meilleurs éléments évoluant en Ligue 1 ou dans les championnats étrangers pour défendre les couleurs tunisiennes. Certains joueurs profiteront de ce tournoi pour confirmer leur retour parmi le onze national à l’instar de Yassine Chikhaoui et Bilel Ifa, ou pour justifier leur convocation dans le groupe à l’image de Hannibal Majbri, Mohamed Amine Ben Hmida, Firas Belarbi ou Jasser Khemiri.

Les Tunisiens ouvriront mardi face à la Mauritanie (11h00), une équipe bien connue pour le onze national pour l’avoir affronté à plusieurs reprises, sans concéder la moindre défaite, la dernière fois remontant aux qualifications du Mondial-2022. Mais, les coéquipiers de Youssef Msakni sont appelés à faire preuve de vigilance et à ne pas sous-estimer leur adversaire pour bien négocier cette première rencontre, décisive pour le reste de leur parcours.

La sélection tunisienne part avec des arguments solides pour remporter cette première confrontation dont notamment la bonne forme des joueurs qui ont bien négocié les derniers matches de qualification au Mondial-2022 et ceux qui ne cessent de se distinguer au sein de leurs clubs, à l’instar de Ali Maaloul (Al Ahly d’Egypte), Naim Sliti (Al ittifak saoudien) ou encore Saad Bguir (Abha saoudien).

La sélection tunisienne pourra profiter des quelques absences dans les rangs du onze mauritanien, notamment le duo d’attaque évoluant dans le championnat tunisien Ismail Diakité et Yassine Cheikh Wali, pour surprendre son adversaire. Ce dernier, rappelle-t-on, a été éliminé au second tour préliminaire de la coupe du monde malgré un net progrès ces dernières années marqué par une qualification au championnat d’Afrique des joueurs locaux en 2014 et 2018, et une qualification pour la phase finale de la CAN 2019 et 2021.

Rappelons que les 16 équipes participantes ont été réparties sur quatre groupes. A l’issue du premier tour, les deux premiers de chaque groupe seront qualifiés pour les quarts de finale.

Le groupe A est composé du Qatar, de l’Irak, d’Oman et du Bahrein, le groupe B est formé de la Tunisie, de la Mauritanie, des Emirats arabes unis et de la Syrie, le groupe C du Maroc (tenant du titre), de l’Arabie Saoudite, de la Palestine et de la Jordanie et le groupe D de l’Algérie, du Liban, de l’Egypte et du Soudan.