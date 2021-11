La sélection tunisienne de football a dominé son homologue mauritanienne (5-1), en match comptant pour la première journée de la coupe arabe de la FIFA-2021 (Groupe B) disputé mardi au stade Ahmed Ibn Ali à Al Rayane, au Qatar.

Les buts de la Tunisie ont été inscrits par Seifeddine Jaziri (39 et 45+2), Firas Belarbi (42 et 51) et Youssef Msakni (90+1) tandis que les Mauritaniens ont réduit la marque par Moulay Bassem (45+12).