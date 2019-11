Coupe de la CAF :Resultats du tirage au sort de la phase de poules

voici les resultats du tirage au sort de la phase de poules de la Coupe de la Confédération africaine de football (CAF), effectué mardi au Caire.

Groupe A : FC Nouadhibou(Mauritanie), Rangers International (Nigeria), Pyramids FC (Egypte) et Al-Masry (Egypte)

Groupe B : Bidvest Wits (Afrique du Sud), Ennasr (Libye), Djoliba FC (Mali) et Horoya AC (Guinée).

Groupe C : Renaissance sportive de Berkane , DC Motema Pembe (RD Congo), Zanaco (Zambie) , ESAE FC (Bénin).

Groupe D :AC Paradou (Algérie),Hassania Agadir (Macoc) , San Pedro (Côte d’Ivoire), Enyimba FC (Nigeria)

La première journée de la phase de poules aura lieu à partir du 29 courant. Les deux premiers de chaque poule se qualifient pour les quarts de finale.