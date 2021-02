Coupe de la Confédération (1/16 de finale « bis » ): Résultats des matches aller

Résultats des matches aller des seizièmes de finale « bis » de la Coupe de la Confédération africaine de football disputés samedi et dimanche :

Samedi :

CS Sfaxien (Tunisie) – AS Kigali (Rwanda) 4-1

Dimanche :

Gor Mahia (Kenya) – NAPSA Stars (Zambie) 0-1

Platinum (Zimbabwe) – ASC Jaraaf (Sénégal) 0-1

Young Buffaloes (Eswatini) – ES Sahel (Tunisie) 1-2

Nkana (Zambie) – TAS Casablanca (Maroc) 2-0

Jwaneng Galaxy (Botswana) – Orlando Pirates (Afrique du sud) 0-3

Bouenguidi Sports (Gabon) – Salitas (Burkina Faso) 1-0

Asante Kotoko (Ghana) – ES Sétif (Algérie) 1-2

AS SONIDEP (Niger) – Coton Sport (Cameroun) 0-1

Enyimba (Nigeria) – Rivers United (Nigeria) 1-0

Stade malien (Mali) – JS Kabylie (Algérie) 2-1

RC Abidjan (Côte d’Ivoire) – Pyramids (Egypte) 0-2

Raja Casablanca (Maroc) – US Monastir (Tunisie) 1-0

Ahli Benghazi (Libye) – DC Motema Pembe (RD Congo) 1-1

Primeiro de Agosto (Angola) – Namungo (Tanzanie) (reporté)

- Publicité-