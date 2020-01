Coupe de Tunisie (16e, 8e et 1/4 de finale) : le tirage au sort le 2 février au cours de “Dimanche sport”

Le tirage au sort des seizièmes, huitièmes et quarts de finale de la coupe Habib Bourguiba de football (saison 2019-2020), sera effectué ce dimanche à partir de 21h00 dans les studios de la Télévision Tunisienne, au cours de l’émission “Dimanche sport”, annonce la fédération tunisienne de football, sur sa page officielle facebook.

Les 16e de finale de la coupe de Tunisie seront marqués par l’entrée en lice des 14 équipes de la Ligue 1 qui s’ajouteront aux 18 clubs déjà qualifiées à ce tour, à savoir: Grombalia Sport, CS Menzel Temime, AS Agareb, Zitouna Chammakh, AS Ariana, AS Marsa, AS Sbikha, EGS Gafsa, SC Ben Arous, AS Oued Ellil, AS Djerba, AS Rejiche, US Borj Amri, WS Al Hamma, CS Korba, Kalaa sports, US Bousalem et MS Sejnene.