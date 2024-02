Coupe de Tunisie 2023-2024 (3e tour): trois duels entre équipes de Ligue 2 à l’affiche

Les matches JS Kairouan-ES Zarzis, OC Kerkennah-Olympique Sidi Bouzid et CS Hammam-Lif-SC Moknine seront les affiches du troisième tour préliminaire de la coupe de Tunisie (édition 2023-2024) dont le tirage au sort a été effectué vendredi au siège de la Fédération tunisienne de football (FTF).

Ce tour qui se déroulera les 23 et 24 février courant réunit les clubs qualifiés de la Ligue 2, des ligues amateurs et des ligues régionales.

La finale de l’édition 2023-2024 aura lieu le 30 juin prochain.

Voici le tirage au sort :

ES Bouchemma – Sfax Railways Sports

Etoile Sportive Alaouite – FC Mdhilla

US Ksibet Mediouni – Kalaa Sport (Ligue 2)

CS Chebba (Ligue 2) – CS Takelsa

ES Jerba (Ligue 2) – US Ksour Essef

AS Ain Jalloula – SC Ben Arous (Ligue 2)

AS Mehamedia – CO Transports

JS Omrane (Ligue 2) – Chiheb Ouerdanine

OC Kerkennah (Ligue 2) – Olympique Sidi Bouzid (Ligue 2)

CS Hammam-Lif (Ligue 2) – SC Moknine (Ligue 2)

JS Kairouanaise (Ligue 2) – ES Zarzis (Ligue 2)

PS Sakiet Eddaier – US Boussalem

FS Menzel Kamel – AS Menzel Jemil

JS Mannouba – CS Korba (Ligue 2)

AS Degueche – AS Gabès (Ligue 2)

ES Hamma Jerid – Al Ahly Sfaxien

US Djerba Ajim – AS Hamma

JS Boumerdes – ES Tazarka