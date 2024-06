Coupe de Tunisie 2023-2024: La Stade tunisie bat le CA Bizertin 2-0 et remporte la 7e coupe de son histoire

Le Stade tunisien a remporté l’édition 2023-2024 de la coupe de Tunisie de football, la 7e de son histoire, en s’imposant devant le Club Athlétique bizertin 2-0, en finale de la compétition disputée samedi au stade Hamadi Agrebi de Radès, en présence des supporters des deux clubs.

Les stadistes, qui dominaient le débat dès les premières minutes de la finale faisaient preuve de plus de maturité que leurs adversaires nordistes dont la moyenne d’âge ne dépassait pas les 25 ans.

Ils parvenaient logiquement à concrétiser leur domination à la 32e sur un corner et une tête piquée au premier poteau de Bilel Mejri.

Les cabistes, à qui la fraîcheur physique avait fait défaut après avoir disputé les prolongations lors des deux tours précédents, n’arrivaient pas à rivaliser face aux attaques placées et au rythme imposé par les protégés de Hamadi Daou, qui doublaient la marque à la 57e.

Le nigérien Youssouf Oumarou amorçait l’attaque avant de servir Haythem Jouini dans la surface de réparation adverse, lequel d’un bon geste technique éliminait deux défenseurs avant de tromper le portier Achref Krir d’un tir surpuissant à bout portant.

Les nordistes, quant à eux, dans un sursaut d’orgueil et propulsés par le sang frais injecté par le coach Meher Kenzari, montraient un meilleur visage, notamment, dans le dernier quart d’heure du match, mais la défense stadiste s’était dressée tel un bouclier devant les cages de Sami Helal.

Taieb Ben Zitoun marquait un but sur un tir lointain à la 90e+6, mais sa réalisation est refusée par l’arbitre pour une position de hors jeu.

Les fils du Bardo décroche enfin un titre qui leur échappait depuis 21 ans, tandis que les jeunes cabistes seront toujours en quête d’un 4e sacre.

Le trophée de la coupe a été remis aux joueurs de la formation du Bardo par le chef du gouvernement Ahmed Hachani, qui été accompagné du ministre de la jeunesse et du sport, Kamel Déguiche et de la ministre de l’équipement et de l’habitat, Sarra Zaafrani, également, ministre du transport par intérim.

