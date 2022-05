Coupe de Tunisie: huit blessés et aucun décès décrété

Les équipes de la protection civile présentes lors des évènements survenus à la salle de Radès à l’occasion de la finale de la coupe de Tunisie de Handball (ESt-CA), ont recensé huit blessés, a confié à la TAP, le porte-parole de la protection civile, Moez Tria.

« Les blessés ont été transférés au centre de traumatologie et des grands brûlés de Ben Arous et pris directement en charge par le staff médical sur place », a fait savoir le porte-parole.

Tria a, dans sa déclaration, démenti les rumeurs stipulant le décés d’un supporters suites aux actes de violence survenus lors de la finale.

Il a, dans ce sens, expliqué que le cas le plus grave est celui d’un supporters de 28 ans qui avait été la cible d’une flamme patachute et victime de brulures au 3e degrès au visage et à l’épaule.

Pour rappel, la finale de la coupe de Tunisie de handball opposant l’Espérance sportive de Tunis au Club africain, mercredi après-midi, à Radès, a été interrompue à la 10e minute de jeu, pour jets de projectiles sur le terrain et jets mutuels de flemmes parachute entre les supporters des deux équipes.