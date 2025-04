Coupe de Tunisie : la DS Gromablia bat l’ES Goulette et file en demi-finales

La DS Grombalia s’est qualifiée pour les demi-finales de la coupe de Tunisie de basket-ball 2024-2025, en battant l’ES Goulette 71-43, en quart de finale disputé mercredi à la salle de Grombalia.

Le club du Cap Bon rejoint au dernier carré le Club Africain et la JS Kairouan qui s’étaient qualifiés, samedi, aux dépens respectivement de l’Etoile du Sahel (81-60) et du Stade Nabeulien (46-38).

Le dernier quart entre l’US Monastir et l’US Ansar est reporté à une date ultérieure, en raison de la participation de l’équipe monastirienne à la Ligue africaine de Basket-ball (BAL).

Mercredi 23 avril

Salle Grombalia :

DS Gromblia – ES Goulette 71-43

Samedi 19 avril

Salle Gorjani :

C. Africain – ES Sahel 81-60

Salle Bir Chellouf :

S. Nabeulien – JS Kairouan 38-46

Reporté à une date ultérieure

Salle Mzali :

US Monastir – US Ansar