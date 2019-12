Coupe de Tunisie: Résultats du tirage au sort du 2e tour préliminaire

Résultats du tirage au sort du 2e tour préliminaire de la Coupe de Tunisie de football, Habib Bourguiba, pour la saison de football de la saison sportive 2019/2020, qui a eu lieu lundi et marque l’entrée en lice des clubs de la Ligue 2.

ZS Chamakh / Club sportif Jebeniana

AS Ariana / JS Tozeur

SC Moknine / AS Marsa

AS Sbikha / Sfax RS

EGS Gafsa / ES Zarzis

SC Ben Arous / ES Rogba

AS Ouel Ellil / Jendouba Sports

CO Kram / Grombalia Sports

OC Kerkennah / AS Djerba

LS Ksibbet Sousse / AS Rejish

CO Transports / US Borj Amri

Al-Ahly Sfaxien / WS Al Hamma

CS Korba / Al-Ahly Hajri

AS Agareb / CS Hilalien

Kalaa sports / EM Mahdia

ES Hammam Sousse / US Bousalem

MS Sejnene /JS Tebourba

FC Menzel Temim / BS Bouhajla

Les rencontres auront lieu les samedi 04 et dimanche 05 janvier 2020.