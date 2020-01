Coupe d’Italie: la Juventus cartonne et va en quarts

Une promenade de santé, même sans Ronaldo: le Portugais était enrhumé mais cela n’a pas handicapé la Juventus, qui a composté mercredi son billet pour les quarts de finale de la Coupe d’Italie en battant l’Udinese 4-0.

Le quintuple Ballon d’Or figurait initialement dans le groupe de joueurs convoqués pour ce 8e de finale, mais le club turinois a annoncé dans l’après-midi le forfait de sa star, pour cause de sinusite. Mais la Juventus ne manque pas de talent offensif et c’est Dybala qui a pris le relais avec un doublé, dont une sublime frappe du gauche, et une passe décisive pour Higuain.

Sur ce but, le premier du match, les deux Argentins ont donné le tournis à l’Udinese avec un triple une-deux ! Le dernier but de la Juventus a été inscrit sur penalty par Douglas Costa. En quarts, la Juve accueillera le vainqueur du dernier 8e de finale, qui mettra aux prises jeudi Parme et l’AS Rome. Les autres matches du jour ont notamment vu l’élimination de l’Atalanta Bergame, finaliste la saison dernière. L’équipe de Gian Piero Gasperini a été battue 2-1 sur le terrain de la Fiorentina, qui retrouvera l’Inter Milan au prochain tour.

Sans Ibrahimovic, resté sur le banc, l’AC Milan a de son coté tranquillement écarté la Spal (3-0). Les Milanais recevront le Torino en quarts

de finale.

Les résultats:

Déjà joués

Torino – Genoa 1-1 a.p. (5 t.a.b. à 3)

Naples – Pérouse (Serie B) 2-0

Lazio Rome – Cremonese (Serie B) 4-0

Inter Milan – Cagliari 4-1

Joués mercredi

Fiorentina – Atalanta Bergame 2-1

AC Milan – SPAL 3-0

Juventus Turin – Udinese 4-0

A jouer jeudi

(21h15) Parme – AS Rome.