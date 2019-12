Coupe du monde des clubs-2019 – Espérance de Tunis : Chammam confirmé dans la liste des 23

Le capitaine de l’Espérance de Tunis, Khalil Chammam, figurera dans la liste officielle des joueurs qualifiés pour défendre les chances du club sang et or lors du mondial des clubs de football, prévu du 11 au 21 décembre 2019 à Doha.

Le club tunisien a tenu à confirmer, sur sa page officielle facebook, que la participation de Chammam est certaine, après les rumeurs ayant circulé autour du possible forfait du joueur pour des raisons de santé.

Chammam avait contracté une blessure musculaire lors du match disputé le 10 novembre face au Stade Tunisien.

Ainsi, les joueurs retenus dans cette liste sont : Moez Ben Cherifia, Rami Jeridi, Sedki Dabchi, Khalil Chammam, Sameh Derbali, Chamseddine Ddaouadi, Abdekader Badrane, Mohamed Ali Yacoubi, Iheb Mbarki, Elyès Chetti, Raed Fadaa, Mohamed Amine Meskini, Fousseiny Coulibaly, Mohamed Ali Ben Romdhane, Raouf Benguit, Fédi Ben Choug, Anice Badri, Kuame Bonsu, Hamdou El Houni, Bilel Bensaha, Brahim Ouattara, Haythem Jouini et Yara Yassine Khenissi.

L’Espérance de Tunis, champion d’Afrique en titre, affrontera le 14 décembre courant, au stade Jassim Bin Hamad de Doha, l’équipe saoudienne d’Al-Hilal, champion d’Asie, en quart de finale de la Coupe du monde des clubs.