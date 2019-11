Coupe du monde des clubs-2019: Les matchs de l’édition de Doha connus

Les rencontres de la Coupe du Monde des clubs de football, prévue du 11 au 21 décembre 2019 à Doha, sont connues, après

l’annonce des deux derniers qualifiés, le champion d’Amérique du Sud, Flamengo (Brésil) et celui d’Asie, Al Hilal (Arabie saoudite), lesquels ont complété le tableau final.

Samedi 14 décembre, au stade Jassim Bin Hamad de Doha, le Champion d’Asie, Al-Hilal affrontera l’Espérance Sportive de Tunis, championne d’Afrique,

alors que les Mexicains du CF Monterrey en découdront avec le vainqueur du match barrage entre Al-Sadd (Qatar) et Hienghène Sport (Nouvelle Calédonie), le champion de l’Océanie.

Le Mondial des clubs réunira : le vainqueur de la Ligue des champions d’Afrique, l’Espérance de Tunis, le champion d’Amérique du Sud, Flamengo (Brésil), le

champion d’Asie, Al-Hilal (Arabie saoudite), le champion de la CONCACAF, Monterrey (Mexique), le champion de l’Océanie, Hienghène Sport (Nouvelle

Calédonie), le champion européen, Liverpool FC (Angleterre) et Al-Sadd, représentant du pays hôte.

Voici le programme complet de la coupe du monde des clubs:

11 décembre : 1er tour (barrage)

Stade Jassim Bin Hamad Doha (18h30) :

Al-Sadd (Qatar) – Hienghène Sport (Nouvelle Calédonie)

14 décembre : Quarts de finale

Stade Jassim Bin Hamad de Doha :

Espérance ST (Tunisie -) Al Hilal FC (Arabie Saoudite)

CF Monterrey (Mexique) vainqueur Al-Sadd – Hienghène

17 décembre :

Match pour la 5ème place :

Khalifa International Stadium de Doha : perdant du 1er quart de finale contre perdant du 2e quart de finale

Demi-finales: Khalifa International Stadium de Doha:

CR Flamingo (Brésil) – vainqueur du premier quart de finale Espérance-Al Hilal

18 décembre: Education City Stadium Doha:

Vainqueur du 2e quart de finale CF Monterrey (Mexique)/Al-Sadd – Hienghène contre Liverpool (Angleterre)

21 décembre – Education City Stadium Doha:

Match pour la troisième place

Finale