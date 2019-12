Coupe du monde des clubs Doha 2019: l’Espérance cartonne Al Sadd 6-2 et termine à la 5e place

L’Espérance terminé à la cinquième place de la coupe du monde des clubs Doha 2019, après avoir atomisé Al Sadd du Qatar (6-2), mardi après-midi au stade international Khalifa, dans le match de classement.

Les buts des sang et or ont été marqués par Hamdou El Houni (6′, 42′, 74′ ), Anice Badri (13′ et 25 sp) et Sameh Derbal (87′) et les qataris ont réduit la marque par Baghdad Bounedjah (32′ sp) et Hassan Al Haydos (49′ sp).

L’Espérance, double champion d’Afrique, rappelle-t-on s’etait incliné samedi dernier en quart de finale devant Al Hilal d’Arabie Saoudite (0-1) et Al Sadd, champion du Qatar, a concédé la défaite face au CF Monterrey du Mexique (2-3), après avoir remporté le match du premier tour face au champion d’Océanie, Hienghène Sport (Nouvelle Calédonie) sur le score de 3 à 1.