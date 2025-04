Coupe du Prince héritier koweïtienne: Taha Yassine Khénissi, auteur d’un doublé, est finaliste avec Koweït SC

L’international tunisien Taha Yassine Khenissi a inscrit un doublé en faveur de son club du Koweït SC, contribuant ainsi à sa qualification pour la finale de la Coupe du Prince héritier koweïtienne de football, après une victoire aux dépens de Kazma 4-2 en demi-finale hier, lundi.

Les deux buts de l’attaquant tunisien sont intervenu à la 45e+4 et à la 73e. Ses coéquipiers Yahia Jibrane et Youssef Nasser ont ajouté deux autres buts, respectivement, à la 60e et 90e+6 minutes.

Anas Al-Awadat et Talal Al-Qaissi ont signé les buts de Kazma à la 16e et 37e.

Dans l’autre demi-finale, Al-Arabi s’est imposé devant Al-Qadsia 1-0, grâce à un but de Kamel Hassan Al-Asad à la 29e.

La finale aura lieu le 19 mai prochain.