Coupure de l’eau potable à partir du 30 novembre 2021 à Zarzis et Ben Guerdane

Une coupure et une perturbation dans la distribution de l’eau potable seront enregistrées, à partir du mardi 30 novembre 2021, à 5h du matin, dans les zones supérieures des délégations de Zarzis et de Ben Guerdane (Gouvernorat de Médenine) a annoncé, lundi, la Société nationale d’exploitation et de distribution des eaux.

La SONEDE a expliqué que ces perturbations seront dues à des travaux de raccordement programmés par ses services, au niveau de la conduite principale (diamètre 800 mm) approvisionnant les deux délégations concernées. Ces travaux s’inscrivent dans le cadre de la réalisation du projet de l’autoroute Médenine-Ras Jedir engagé par les services du ministère de l’équipement et de l’habitat. La distribution de l’eau reprendra progressivement, à partir du mercredi 1 décembre 2021 à 12h, a ajouté la société, faisant savoir que les travaux se poursuivront sans interruption, jour et nuit.