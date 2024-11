Coupure de l’eau potable dans certaines avenues dans la ville de Radès

Une coupure et une perturbation dans la distribution de l’eau potable seront enregistrées, mardi 19 novembre 2024, à partir de 19h00, dans la ville de Radès (Gouvernorat de Ben Arous), au niveau de l’avenue Habib Bourguiba et de la rue de Carthage, ainsi que le Cité Mohamed Ali, a indiqué la Société nationale d’exploitation et de distribution des eaux (SONEDE) dans un communiqué.

Cette coupure est expliquée par la programmation des travaux de réparation d’une panne, qui est survenue sur le canal principal de distribution (diamètre 500 mm) au niveau de l’avenue Mohamed Ali, de la délégation de Radés

Il est attendu que la reprise de l’approvisionnement de l’eau potable aura lieu, progressivement, mercredi 20 novembre 2024 à partir de 5h00, après l’accomplissement des travaux.

