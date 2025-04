Coupure du courant électrique ce dimanche, dans plusieurs zones dans les gouvernorats de Sousse, Monastir, Sidi Bouzid et Kasserine

Une coupure du courant électrique sera enregistrée, dimanche , dans plusieurs zones à Sousse ville, Monastir, Sidi Bouzid et Kasserine, prévient, samedi, la Société tunisienne de l’électricité et du gaz (STEG).

A Sousse ville, le courant électrique sera coupé de 8h00 du matin à 14h00. Les zones concernées sont les cités Riadh 3, 4 et 5.

A Jammal ( gouvernorat de Monastir), la coupure interviendra de 8h00 du matin à 15h00. Elle concernera l’avenue Habib Bourguiba et Menzel Nour.

Pour ce qui est de Sidi Bouzid, le courant sera coupé de 7h.00 à 14h.00 à Zeghmar, Selta et Labiadh dans la délégation de Jelma . Il sera également coupé à Mghila et El Aitha dans la délégation de Sabela.

A Kasserine, le courant électrique sera coupé de 8h00 du matin à 15h00. Les zones concernées sont Bouzgham ville, Sidi Harath, El Kouassam, Atarch, Al Oussaia et Aouled Hassine.

Cette coupure interviendra en raison des travaux programmés par ses services dans le cadre du programme périodique de maintenance des réseaux électriques, a expliqué la STEG.

Le courant électrique sera rétabli progressivement et sans préavis, en fonction de l’avancement des travaux.

- Publicité-