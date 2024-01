Coupure et perturbation dans la distribution de l’eau potable dans les gouvernorats du Sahel et de Sousse

Une coupure et une perturbation dans la distribution de l’eau potable seront enregistrées ce mercredi à partir de 18h dans les délégations issues des gouvernorats de Sousse, Mahdia, Monastir et Sfax, a annoncé mercredi dans un communiqué, la Société Nationale d’Exploitation et de Distribution des Eaux (SONEDE).Cette coupure est due à une panne survenue, mercredi, subitement au niveau du canal principal de la mobilisation des eaux d’un diamètre de 1600 millilmètres approvisionnant les gouvernorats du Sahel et de Sousse au niveau de la région d’Ourima relevant de la délégation Sidi Bouali (gouvernorat de Sousse).L’approvisionnement de l’eau potable reprendra dans ces régions progressivement le vendredi 12 janvier 2024 à partir de midi après le parachèvement des travaux de réparation qui se poursuivent jour et nuit 24/24.

