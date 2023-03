Coupures d’eau quotidiennes, nocturnes et généralisées, jusqu’à septembre prochain

Le Président Directeur Général de la Société Tunisienne d’Exploitation et de Distribution d’Eau « Sonede » Mesbah Hilali a confirmé au micro de la radio privée Mosaïque ce jour, que la société procèdera, dès aujourd’hui 31 mars 2023 au rationnement des quantités d’eau potable distribuées. Une mesure qui suite aux décisions du Ministère de l’Agriculture, de couper l’eau potable, quotidiennement pendant une période comprise entre 6 et 7 heures. « L’eau potable sera coupée de 21 H heures du soir jusqu’à environ 4H du matin… et cela selon les régions » a dit Hilali. Ces coupures dureront jusqu’au mois de septembre prochain.

