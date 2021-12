« Courts Entre 2 Rives », nouvelle résidence scénaristique franco-tunisienne prévue en 2022

Une nouvelle résidence itinérante méditerranéenne baptisée « Courts Entre 2 Rives » prévue en 2022 est ouverte aux auteurs et réalisateurs tunisiens et corses (France) de courts métrages.

La résidence d’écriture se déroulera sur deux volets: la première session aura lieu du 7 au 13 février en Tunisie et la seconde session entre le 17 au 23 avril en Corse.

L’appel à candidature est ouvert jusqu’au 15 janvier 2022. La soumission de candidature se fera à travers un formulaire en ligne (httpss://forms.gle/CgpD2tQFDjDGV4LD9) qui sera ensuite envoyé à l’adresse suivante : [email protected]

Ce nouveau projet est organisé par le Centre National du Cinéma et de l’Image (CNCI) en coopération avec Diffusion KVA, responsable pour le territoire Corse du dispositif « Talents en Court in Corsica é Méditerraniu » réalisé en partenariat avec le Centre National Français du Cinéma et de l’Image Animée (CNC).

Plusieurs partenaires s’associent à ce projet dont la Cinémathèque Tunisienne, l’Institut Français de Tunisie, France 3 Corse ViaStella, Musical RMCC, la Collectivité de Corse, Le Cors’Hotel, Corsica Pôle tournages et Cinéfeel Prod.

L’objectif est de « créer une passerelle entre les deux rives de la Méditerranée pour favoriser les coproductions internationales dans le but de soutenir et promouvoir le court métrage dans les territoires de la Corse et de la Tunisie puis de les diffuser. »

La volonté des divers partenaires est de repérer les talents, soutenir et renforcer le travail des auteurs-réalisateurs au stade de l’écriture de leur film et les orienter dans leur parcours professionnel

Une 1ère résidence d’écriture scénaristique est dédiée à la fiction courte en Tunisie puis sur le Territoire Corse, dans le cadre du Festival MEDSERIES à Furiani.

Le CNCI aura pour mission d’organiser la sélection de trois candidatures tunisiennes et DIFFUSION KVA celle de la sélection de deux candidatures pour le Territoire Corse. Une liste d’attente sera établie en cas de désistement d’un candidat.

Les cinq auteurs/réalisateurs sélectionnés pour participer à la première session de la Résidence en Tunisie doivent être auteurs d’un premier court métrage ayant été sélectionné dans un festival et/ou projeté dans un cinéma et/ou diffusé sur une chaîne de télévision.

Les films d’école et les autoproductions qui ont eu une distribution sont acceptés. Les projets qui ont déjà soumis dans le cadre d’autres appels à projets auprès du CNCI ne sont pas illegibles.

Un seul résident par projet sera admis, même en cas de co-écriture. Auquel cas, le résident sélectionné s’engage à signer une attestation qui stipule son rôle de réalisateur unique du film.

Le scénario de fiction soumis doit avoir une durée minimum de 15′, ne doit pas dépasser 26′ maximum. Il doit aussi être adapté pour un tournage en Tunisie ou en Corse ou sur les deux territoires.

La priorité sera donnée aux scénarios qui traitent une thématique de la Méditerranée ou des relations entre les deux rives.

Le scénario doit être écrit ou traduit en langue française et les dialogues en langue corse ou dialecte arabe sont admis mais doivent être traduits.

A terme de la première session de la résidence, les cinq participants disposeront de deux semaines pour réécrire une nouvelle version de leurs scénarios et l’envoyer à Alix Ferraris, coordinateur de la COOPMED et président de Diffusion KVA.

A l’issue de cette première session, 3 candidats seront retenus pour participer à la deuxième session. Ils présenteront oralement leurs projets au Jury, devant une assemblée de professionnels.

La remise des Prix par le jury aura lieu lors de la clôture du Festival MEDSERIES en Corse le 23 avril 2022.

Deux prix seront décernés à l’issue de la Résidence «Courts Entre 2 Rives» dont un Prix à la production avec France 3 Corse ViaStella (France Télévisions) décerné après la résidence d’écriture.

Un lauréat sera également sélectionné par Musical RMCC pour une résidence composition pour l’image qui aura lieu en Corse.