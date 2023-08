Coûts de la rentrée scolaire selon l’ODC

Dans des déclarations mercredi 23 août à Radio Mosaïque FM, le président de l’Organisation de défense du consommateur, Amor Dhaya s’est inquiété de la hausse des prix des fournitures scolaires, contrairement aux déclarations plus apaisantes à ce propos faites mardi 22 août par Fayçal Abbassi, président de la chambre des commerçants en gros des fournitures scolaires de l’UTICA.

Se référant à une enquête faite par son organisation, Dhaya a noté que les prix des cartables et sacs à dos pour élèves varient entre 70 dinars et 370 dinars, tandis que les cartables de fabrication tunisienne fortement demandés coûtent environ 130 dinars. F. Abassi avait parlé d’un prix beaucoup plus inférieur.

Il a indiqué que le cahier subventionné dont les prix n’ont pas changé, n’est pas toujours disponible, ce qui a amené les parents à acheter les cahiers économiques, moins chers que les cahiers super.

S’agissant du coût de la rentrée scolaire par élève, Dhaya a affirmé qu’il varie selon les années, et l’a estimé comme suit d’après l’enquête de l’ODC :

Première année primaire 220 dinars, deuxième année primaire 250 dinars, troisième année 275 dinars, quatrième année 280 dinars, cinquième année 290 dinars, sixième année 295 dinars