Covid: 15 mille professionnels de la santé seront vaccinés

La directrice de la prévention de la santé de base et membre du comité des vaccins au ministère de la Santé, Ahlem Gzara, a annoncé le stockage de 18 mille doses sur 30 mille doses du vaccin Spoutnik arrivés en Tunisie au début de la semaine.

15 mille professionnels de la santé en relation directe avec le coronavirus, seront vaccinés.

Gzara a déclaré dans son intervention sur Mosaïque fm, que le nombre de professionnels de la santé s’élève à 120 mille, le reste sera vacciné plus tard selon la liste des priorités du ministère. Il a , par ailleurs, indiqué que les personnes ayant été contaminées il y a moins de six mois ne seront pas vaccinées.

