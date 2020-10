Covid-19: 11 nouvelles contaminations au Kef

Onze nouvelles contaminations par le coronavirus ont été enregistrées samedi au Kef après avoir effectué 38 analyses, a annoncé la direction régionale de la santé.

Le nombre des personnes infectées par le virus depuis le 14 août dernier, date de parution du premier cas dans la région, est ainsi de l’ordre de 664 contaminations, a précisé le directeur régional de la santé Tarek Rajehi.

136 personnes portant le virus sont en auto-confinement, a ajouté la même source.

Près de 440 cas sont porteurs de virus dont plus de 360 dans la ville du Kef et 50 cas à Dahmani. Les autres cas sont répartis sur les villes de Tajerouine, Kalaat Sinene, Sers, El Ksour, Jerissa et Sakiet Sidi Youssef et Touiref.