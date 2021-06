Covid-19: 2345 nouvelles contaminations et 105 décès enregistrés le 21 juin 2021

2345 nouvelles contaminations et 105 décès ont été enregistrés le 21 juin courant, a indiqué le ministère de la santé mardi dans un communiqué rendu public. Le nombre des décès s’élève ainsi à 14223 cas depuis l’apparition de la pandémie jusqu’à la date du 21 juin courant. Le ministère de la santé a précisé que le taux des tests positifs a atteint 31.63pc en date du 21 juin suite à la réalisation de 7414 analyses effectuées. Le nombre total des malades pris en charge est de l’ordre de 2805 dont 2457 dans le secteur public et 348 dans le secteur privé. Le nombre total des malades hospitalisés dans les hôpitaux et les cliniques privées est 18372 personnes.

Il s’agit également de 496 malades admis dans les services de soins intensifs dans les deux secteurs public et privé et 115 malades sont sous respirateurs artificiels.