COVID-19 : 5 jours sans aucune nouvelle contamination

Le ministère de la santé a annoncé, dans un communiqué publié lundi, qu’en date du 07 juin 2020, aucun nouveau cas d’infection au coronavirus n’a été enregistré et ce, sur un total de 61 prélèvements dont 03 dans le cadre du suivi des cas actifs.

Le bilan reste donc stable à 1087 cas confirmés sur un total de 55419 analyses effectuées depuis le début de la pandémie en mars dernier.

Le nombre de guérisons est passé à 982. 56 malades sont encore porteurs du virus et sont toujours en observation.

Au total 49 personnes sont mortes de la COVID-19 en Tunisie.

7 gouvernorats sont indemnes du virus après la guérison de tous les malades atteints de la COVID-19. Il s’agit de Sfax, Jendouba, Siliana, Le Kef, Tozeur, Kasserine et Zaghouan.

Voici la répartition des cas confirmés par gouvernorat :

Gouvernorat Nombre de cas confirmés Nombre de cas rétablis Nombre de décès Nombre de cas actifs

Tunis 237 221 9 7

Ariana 103 92 5 6

Ben Arous 99 94 4 1

Manouba 41 35 5 1

Nabeul 18 14 1 3

Zaghouan 03 3 0 0

Bizerte 28 25 1 2

Béja 05 4 0 1

Jendouba 01 1 0 0

Le Kef 08 7 1 0

Siliana 04 4 0 0

Sousse 90 78 7 5

Monastir 44 41 0 3

Mahdia 20 17 2 1

Sfax 38 33 5 0

Kairouan 10 8 0 2

Kasserine 09 9 0 0

Sidi Bouzid 10 7 1 2

Gabès 28 23 0 5

Médenine 92 85 5 2

Tataouine 37 34 1 2

Gafsa 49 45 1 3

Tozeur 05 5 0 0

Kébili 108 97 1 10

Total 1087 982 49 56