Covid-19: 600 millions de doses disponibles d’ici fin juillet pour vacciner tous les Américains

Joe Biden a dialogué mardi avec plusieurs citoyens américains lors d’un « town hall », un forum diffusé en direct sur CNN. Le nouveau président américain en a profité pour vanter les mérites de son gigantesque plan de sauvetage de l’économie de 1.900 milliards de dollars, et pour détailler les progrès effectués en matière de vaccination.

Le président américain a prédit que « 600 millions de doses » seraient disponibles d’ici fin juillet, soit suffisamment « pour vacciner tous les Américains ». L’ancien bras droit de Barack Obama a également dit attendre un retour à la normale d’ici Noël, avec « une situation très différente de celle d’aujourd’hui ».

Évidemment, le président sortant Donald Trump a également été évoqué lors de l’émission, et Joe Biden n’a pas caché son agacement face à l’omniprésence du milliardaire dans les discussions, et l’a d’ailleurs appelé « the former guy » (l’ancien gars). Ainsi, lorsque le présentateur lui a demandé son avis sur le procès en destitution, il lui a répondu : « Pendant quatre ans, tout ce dont on a parlé dans les médias, c’était Trump. Pour les 4 prochaines années, je veux faire en sorte qu’on parle des Américains ». « J’en ai marre d’entendre parler de Donald Trump », a-t-il encore dit.