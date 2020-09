COVID-19 : 64 nouvelles contaminations en trois jours dans le gouvernorat de Tunis

64 nouvelles contaminations par le coronavirus ont été enregistrées pendant ces trois derniers jours dans le gouvernorat de Tunis portant ainsi le bilan à 366 cas confirmés depuis la réouverture des frontières le 27 juin dernier.

Dans une déclaration à l’agence TAP, Tarek Ben Nasr, directeur régional de la santé a précisé que les personnes contaminées sont âgées entre 1 an et 90 ans signalant que 77 d’entre elles (20% du total) se trouvent dans la région Ouest (Sidi Hassine Sijoumi, Zahrouni et Hreyreya).

Il s’agit, selon la même source, de 272 cas locaux et 94 cas importés dont la majorité ont été placés en auto confinement.

Ben Nasr a ajouté que 4 décès ont été également recensés dont deux sont arrivés de Libye dans le cadre du tourisme médical et deux autres Tunisiens. Leur moyenne d’âge est de 70 ans.

En outre, 76 personnes se sont rétablies alors que 23 sont hospitalisées dont 19 sont dans un état stationnaire et 4 sont admises en soins intensifs.