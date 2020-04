COVID-19 : A celles qui souffrent en silence … dans l’hécatombe du confinement

Incapables, vulnérables et impuissantes, de nombreuses femmes sont prises au piège dans leurs maisons… face au Coronavirus et face à la violence.

Confinement, la mesure de prévention destinée à endiguer la pandémie du siècle et supposée être une occasion pour les familles d’en profiter, est entre autres une hécatombe pour certaines…

Une fois les portes closes, certaines femmes se retrouvent nez à nez avec quelqu’un d’irascible et de violent …

‘’A celles qui sont déjà prises et qui, vivant des heures grises’’…

Aujourd’hui, avec l’apparition du nouveau COVID-19, toutes les femmes du monde sont concernées par ce phénomène social. Comme redouté, les violences conjugales ont augmenté, suite à l’annonce des mesures de confinement général.

En première ligne dans la gestion de cette crise sanitaire à la maison et ailleurs, les femmes sont prises dans un cercle infernal et vicieux. Entre ménage, cuisine, école à la maison et le travail ainsi que le partenaire… la charge mentale pèse encore sur les épaules des femmes.

Comme l’avait dit Antoine Pol dans son poème ‘’Les passantes’’, chanté par Georges Brassens : ‘’À celles qui sont déjà prises, et qui, vivant des heures grises’’… La période de confinement semble extrêmement difficile à vivre pour les femmes victimes d’un conjoint brutal.

‘’À la fine et souple valseuse, qui vous sembla triste et nerveuse’’

Dans leur petit chez-soi, de nombreuses femmes vivent dans la terreur et la peur d’être battue pour ou sans raison et à n’importe quel moment.

Le dimanche 5 avril 2020, le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, a lancé un appel mondial à protéger les femmes et jeunes filles ‘’ à la maison’’.Et pour cause, le confinement associé à la pandémie de Covid-19 a bouleversé les foyers…

‘’ Malheureusement, de nombreuses femmes et jeunes filles se retrouvent particulièrement exposées à la violence précisément là où elles devraient en être protégées. Dans leurs propres foyers. C’est la raison pour laquelle je lance aujourd’hui un nouvel appel pour la paix à la maison, dans les foyers, à travers le monde entier’’.

Notons bien que les femmes et les enfants sont désormais les plus exposés au risque de violences au sein de leurs foyers.

C’est d’ailleurs ce qu”’affirme la Secrétaire générale du Conseil de l’Europe Marija Pejčinović Burić, qui a exprimé son inquiétude face à l’accroisement des cas de violence domestique pendant le confinement, dans une interview accordée à l’Agence de presse allemande (DPA).

‘’Les effets de la crise pourraient nuire aux femmes sur le plan économique et menacer leur indépendance financière en raison des restrictions’’, a expliqué Pejčinović Burić.

A la femme tunisienne … à celles qui souffrent en silence

Ce maudit virus étouffe le globe… si on ne meurt pas contaminé, on mourrait peut être sous les coups de son partenaire.

En Tunisie, des associations et instances publiques ont tiré la sonnette d’alarme… après les détenus et les SDF, voilà que se fait entendre le cri de détresse psychologique des femmes qui souffrent en silence.

En effet, le nombre d’agressions signalées contre les femmes a été multiplié par cinq par rapport à la même période en 2019

Agées de 30 à 40 ans, plus de 40 femmes vivant dans des zones de l’intérieur du pays et ayant un niveau scolaire primaire et secondaire ont été victimes de violences. Soit 40 alertes contre 7 signalements pendant la période de l’année 2019.

“Le ministère de la Femme, de la famille, de l’enfance et des seniors a mis en place des numéros verts à la disposition des familles pour assurer leur prise en charge psychologique” a annoncé la ministre Asma Shiri Laâbidi.

En effet, cette initiative a été lancée conjointement avec le Fonds des Nations unies pour l’enfance (UNICEF), bureau de Tunis, et les opérateurs des services téléphoniques.

Pour apaiser la charge psychologique, un numéro vert, le 1899 et qui existe depuis 2016, permettra aux femmes victimes de violences d’appeler ce numéro qui fonctionne 24/24 heures et 7 jours/7 lors de la période du confinement.