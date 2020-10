Covid-19: A partir de lundi la police municipale ciblera les zones à forte densité commerciale

-La police municipale a enregistré plusieurs infractions du protocole sanitaire en rapport avec le coronavirus, et ce, depuis l’instauration du couvre-feu.

Les visites d’inspection effectuées dans 135 cafés et commerces, ont été soldées par la saisie de 70 tables et 100 chaises ainsi que des accessoires pour chicha.

Le chef du bureau de la police municipale de Tunis Tarek Bakir a déclaré à la TAP que depuis l’annonce du couvre-feu, jeudi dernier, les différentes unités de la police municipale effectuent des visites de terrain pour s’assurer du respect des décisions prises par le gouvernement pour limiter la propagation du virus (gobelets à usage unique à la place des verres et tasses, interdiction des chaines et des tables…).

Il a expliqué que les équipes de la police municipale de Tunis (qui compte 15 arrondissements municipaux), s’est d’abord axé sur la sensibilisation à l’importance de respecter et d’appliquer les mesures préventives.

La prochaine étape sera celle de la répression des contrevenants. Les amendes peuvent aller jusqu’à mille dinars avec fermeture du local, a-t-il mis en garde.

Il a ajouté qu’à partir de demain lundi, la police municipale ciblera les zones à forte densité commerciale à l’instar de Bab Bhar au centre ville, Bab Souika et la vieille ville.